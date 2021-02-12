Румыния возобновила работу пункта пропуска «Исакча» — «Орловка» на границе с Украиной. Соответственно, заработала и паромная переправа через Дунай.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
Сообщается, что согласно решению правительства Румынии с сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения на перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска «Исакча».
Но из-за режима чрезвычайной ситуации в Румынию могут въехать только:
Для въезда в Румынию необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, а также подтверждение необходимости въезда или транзита.
Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, медицинская страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев).
Напомним, с 1 февраля в Грузии действуют новые правила въезда в страну. Туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.
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Румыния возобновила работу пункта пропуска «Исакча» — «Орловка» на границе с Украиной. Соответственно, заработала и паромная переправа через Дунай.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
Сообщается, что согласно решению правительства Румынии с сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения на перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска «Исакча».
Но из-за режима чрезвычайной ситуации в Румынию могут въехать только:
Для въезда в Румынию необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, а также подтверждение необходимости въезда или транзита.
Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, медицинская страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев).
Напомним, с 1 февраля в Грузии действуют новые правила въезда в страну. Туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.