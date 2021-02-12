Из-за сложных погодных условий утром, 12 февраля, поезда № 14 Солотвино — Киев и № 142 Львов — Бахмут задерживаются на 6 и 5 часов соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрзалізниця».

Поезд Киев — Бахмут (№ 142) ожидают 119 пассажиров на Центральном вокзале в Киеве. Их разместили в зале ожидания повышенной комфортности. Для пассажиров поезда № 14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, организуют пересадку на вечерний поезд «Интерсити+».

Также утром 12 февраля на 26 минут задержалась отправка из Львова поезда № 45 Ужгород — Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр — Трускавец.

Другие поезда следуют по расписанию. При необходимости для всех пассажиров организуют удобные пересадки и условия ожидания.

Всего за сутки (с 7 утра 11 февраля до 7 утра 12 февраля) к уборке снега привлекли 6,6 тысячи железнодорожников и 44 единицы снегоуборочной техники.

Напомним, Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.