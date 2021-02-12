Школы и детские сады, которые закрывали из-за сильного снегопада в Киеве, планируют возобновить работу с 15 февраля.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, пишет TheБабель.

Он отметил, что окончательное решение примут сегодня до конца дня.

— По состоянию на сейчас пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня, - отметил Владимир Бондаренко.

В то же время он не исключил, что ограничения могут продлить.

— Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не приняли, - добавил чиновник.

Напомним, что начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.