Школы и детские сады, которые закрывали из-за сильного снегопада в Киеве, планируют возобновить работу с 15 февраля.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, пишет TheБабель.
Он отметил, что окончательное решение примут сегодня до конца дня.
— По состоянию на сейчас пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня, - отметил Владимир Бондаренко.
В то же время он не исключил, что ограничения могут продлить.
— Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не приняли, - добавил чиновник.
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Школы и детские сады, которые закрывали из-за сильного снегопада в Киеве, планируют возобновить работу с 15 февраля.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, пишет TheБабель.
Он отметил, что окончательное решение примут сегодня до конца дня.
— По состоянию на сейчас пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня, - отметил Владимир Бондаренко.
В то же время он не исключил, что ограничения могут продлить.
— Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не приняли, - добавил чиновник.
Напомним, что начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий