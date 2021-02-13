После отклонения аппеляции Юго-Западным апелляционным хозсудом вступило в силу решение, что Колледж прессы и телевидения, которому принадлежит телеканал «TAK-TV», должен вернуть занимаемые помещения школы управлению образования Николаевского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Суд отклонил аппеляцию ООО «Колледж прессы и телевидения» и оставил без изменений решение по иску прокуратуры от сентября 2019 года. Иск был подан в интересах государства в лице Управления образования к ООО «Колледж прессы и телевидения» с требованием, чтобы колледж освободил занимаемые помещения и вернул их в пользование гороно.

6 октября 2020 года суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции.

Во время апелляционного рассмотрения, коллегией судей Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда установлено, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности требований прокурора, а Колледж прессы и телевидения противоправно не выполнил законные обязанности по освобождению занимаемых помещений и возвращения их Управлению образования путем подписания соответствующего акта приема-передачи.

Попытка заставить Колледж прессы и телевидения вернуть занимаемые помещения растянулась на несколько лет. Колледж расположился в школе № 37.

В начале июля 2019 года представители Департамента по борьбе с коррупцией Николаевского городского совета совместно с Управлением образования вручили Колледжу прессы и телевидения документы с требованием освободить помещение, которое является собственностью города. В комментарии НикВести представители Департамента отметили, что договор колледжа с городским советом истек еще 30 июня.

После этого директор Колледжа прессы и телевидения, который с 30 июня 2019 года не освобождает помещение, предназначенное для учащихся Николаевского морского лицея, отказался от предложенного чиновниками мэрии варианта для переезда.

Чтобы решить проблему депутаты комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета во время совещания пытались выяснить, почему Колледж прессы и телевидения, который владеет телеканалом «TAK-TV», с 30 июня 2019 года не освобождает помещение, предназначенное для учащихся Николаевского морского лицея.

Позже в защиту Колледжа прессы и телевидения выступил глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

Также напомним, что депутаты Николаевского городского совета хотят переселить редакцию газеты «Вечерний Николаев» из здания мэрии в коммунальное помещение по улице Адмиральской, 41, от которого отказался Колледж прессы и телевидения.