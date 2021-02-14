Национальный перевозчик «Укрзалізниця»‎ определил самые популярные украинские поезда среди пассажиров, перевезенных в 2020 году.

Об этом сообщает «Укрзалізниця»‎ на своем сайте.

Больше всего пассажиры облюбовали поезд Ужгород-Лисичанск, за год им воспользовалась 461 тысяча человек.

На второй позиции прочно закрепился маршрут Одеса-Константиновка – 381 тысяча. А на третьей – Одесса-Ужгород, по этому пути проеало 360 тысяч пассажиров.

Киев-Измаил также оказался значительным по загруженности, за год по нему проезжали 355 тысяч. А через Мариуполь-Киев - 325 тысяч.

Напомним, глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.