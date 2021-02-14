Национальный перевозчик «Укрзалізниця» определил самые популярные украинские поезда среди пассажиров, перевезенных в 2020 году.
Об этом сообщает «Укрзалізниця» на своем сайте.
Больше всего пассажиры облюбовали поезд Ужгород-Лисичанск, за год им воспользовалась 461 тысяча человек.
На второй позиции прочно закрепился маршрут Одеса-Константиновка – 381 тысяча. А на третьей – Одесса-Ужгород, по этому пути проеало 360 тысяч пассажиров.
Киев-Измаил также оказался значительным по загруженности, за год по нему проезжали 355 тысяч. А через Мариуполь-Киев - 325 тысяч.
Напомним, глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.
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Национальный перевозчик «Укрзалізниця» определил самые популярные украинские поезда среди пассажиров, перевезенных в 2020 году.
Об этом сообщает «Укрзалізниця» на своем сайте.
Больше всего пассажиры облюбовали поезд Ужгород-Лисичанск, за год им воспользовалась 461 тысяча человек.
На второй позиции прочно закрепился маршрут Одеса-Константиновка – 381 тысяча. А на третьей – Одесса-Ужгород, по этому пути проеало 360 тысяч пассажиров.
Киев-Измаил также оказался значительным по загруженности, за год по нему проезжали 355 тысяч. А через Мариуполь-Киев - 325 тысяч.
Напомним, глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий