За минувшие сутки в мире диагностировали более 372 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных уже не впервые обнаружили в США, Бразилии и Франции.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Детали: В частности, в США зафиксировали более 86 тысяч новых заражений, в Бразилии — 45,5 тысяч, во Франции — более 21 тысяч.

Кроме того, почти 15 тысяч больных зарегистрировали в России, около 13,5 тысяч — в Италии и Великобритании и более 12 тысяч в Индии.

Умерли за сутки 10 146 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии погибли от COVID-19 уже 2 миллиона 404 тысячи больных. Вылечились от недуга 81,2 миллиона человек. Сейчас насчитывается около 25,4 миллионов активных случаев заболевания.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.