За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля.

За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 82 случая;

Винницкая область — 125 случаев;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 212 случаев;

Донецкая область — 126 случаев;

Житомирская область — 220 случаев;

Закарпатская область — 207 случаев;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 483 случая;

Киевская область — 184 случая;

Кировоградская область — 11 случаев;

Луганская область — 22 случая;

Львовская область — 164 случая;

Николаевская область — 121 случай;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 34 случая;

Ровенская область — 33 случая;

Сумская область — 87 случаев;

Тернопольская область — 126 случаев;

Харьковская область — 93 случая;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 121 случай;

Черкасская область — 80 случаев;

Черновицкая область — 272 случая;

Черниговская область — 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 271 143 человека, из них 1 114 301 — выздоровели, летальных случаев — 24 330.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.