За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 271 143 человека, из них 1 114 301 — выздоровели, летальных случаев — 24 330.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 271 143 человека, из них 1 114 301 — выздоровели, летальных случаев — 24 330.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий