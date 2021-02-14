Бессимптомные случаи коронавируса трудно обнаружить и подсчитать, поскольку большинство людей, которые не испытывают недуг, обычно не обращаются к врачу и не тестируются на коронавирус. Новое исследование предполагает, что эти случаи составляют большинство от всех заражений, в то время как симптомы имеют лишь 18% инфицированных.

Об этом пишет Business Insider.

Ученые из Чикагского университета пришли к выводу, что бессимптомных больных на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Модель последнего исследования берет за основу анализ результатов тестов на антитела, взятые в Нью-Йорке с марта по апрель — в пиковый период заболеваемости первой половины 2020 года.

По подсчетам, только 13-18% зараженных коронавирусом оказались симптоматическими больными. Модель исследования смогла отличить симптоматические случаи, не зарегистрированные из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали о заболевании.

Напомним, что группа ученых из британского Ноттингемского университета заявили о начале разработки «универсальной» вакцины от коронавируса, которая будет способна формировать иммунитет даже против его мутаций — в том числе и еще не возникших.