Утром 14 февраля местами небольшой снег в Кировоградской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а в западных регионах страны снегопады и метели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в западных, северных и местами центральных областях сегодня небольшой снег, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 5-10° мороза, днем 1-8°, на северо-востоке до 11° мороза.

На Киевщине местами порывы ветра 15-18 м/с, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-14°, днем 3-6° мороза.

В воскресенье в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, однако в целях эффективной работы снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях.

— Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 540 человек и 1 220 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС, - сказано в сообщении.

Напомним, что в течение суток 13 февраля на автодорогах Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в снежных заносах.