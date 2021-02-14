В течение суток 13 февраля на автодорогах Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в снежных заносах.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, при помощи техники повышенной проходимости спасатели отбуксировали 3 автомобиля застрявших на трассах в регионе.

В частности, днем на полевой дороге вблизи села Дружелюбовка Еланецкого района застрял грузовик с продуктами питания, о чем спасателям сообщил водитель. На помощь прибыла 15 государственная пожарно-спасательная часть, которая с помощью АЦ-40 (131) вытащила транспортное средство на проезжую часть дороги.

Кроме этого вечером того же дня вблизи села Елизаветовка Братского района пожарно-спасательное отделение 10 ГПСЧ на автомобиле САРМ-Л помогло водителю и вытянуло из сугроба легковой автомобиль DADI AUTO.

Уже 14 февраля в 01:30 на автодороге Т 15-06 «Николаев-Березки» вблизи села Токаревка Веселиновского района сотрудники 11 ГПСЧ отбуксировали из сугроба карету скорой помощи Peugeot Boxer.

— Все водители на транспортных средствах продолжили движение, в дальнейшем, самостоятельно, -сказано в сообщении.

Напомним, что в пятницу утром, 12 февраля, на проспекте Богоявленском в Николаеве между остановками «Южная» и «Авангардная» столкнулись два автомобиля.