Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммам коронавируса.

Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Европейская правда.

В частности, она заявила, что усовершенствованной вакцине на основе предыдущей ее версии необязательно проходить весь процесс утверждения.

— Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому скорее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными, - сказала Стелла Кириакидес.

Так, фармацевтическая компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины, адаптированной против южноафриканской мутации коронавируса. В свою очередь, британско-шведская AstraZeneca также намерена адаптировать свою вакцину, чтобы она могла быть применена против этого штамма вируса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.