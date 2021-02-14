В Кременчуге Полтавской области 15 и 16 февраля объявили траур по погибшим в воскресенье на Донбассе военнослужащим.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

В частности, мэр выразил соболезнования в связи с гибелью горожан и инициировал в Кременчуге траур, который продлится два дня.

— Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура, - написал Виталий Малецкий.

Напомним, трое украинских военнослужащих погибли в зоне ООС в результате взрыва неизвестного устройства сегодня, 14 февраля.