В Грузии 15 февраля вступил в силу новый этап смягчения нормативных требований по предотвращению распространения коронавируса. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом сообщает агентство GHN.
Таким образом, с сегодняшнего дня в Грузии дети смогут вернуться к учебе в школах. Однако при желании школьники могут продолжить дистанционное обучение на дому. На территории школ учащимся 5-12 классов необходимо будет соблюдать масочный режим. Исключение будет сделано для учеников, которые не могут носить маску по состоянию здоровья.
Кроме того, возобновляют работу объекты питания. В том числе рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.
В Грузии также ужесточаются наказания за нарушение правил ношения маски. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличиваться. Прежними остаются ограничения на передвижение в стране с 21.00 до 5.00.
Ранее сообщалось, что крупнейший город Новой Зеландии Окленд закрывают на трехдневный карантин с 15 января после того, как там обнаружили три случая коронавируса неизвестного происхождения.
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В Грузии 15 февраля вступил в силу новый этап смягчения нормативных требований по предотвращению распространения коронавируса. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом сообщает агентство GHN.
Таким образом, с сегодняшнего дня в Грузии дети смогут вернуться к учебе в школах. Однако при желании школьники могут продолжить дистанционное обучение на дому. На территории школ учащимся 5-12 классов необходимо будет соблюдать масочный режим. Исключение будет сделано для учеников, которые не могут носить маску по состоянию здоровья.
Кроме того, возобновляют работу объекты питания. В том числе рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.
В Грузии также ужесточаются наказания за нарушение правил ношения маски. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличиваться. Прежними остаются ограничения на передвижение в стране с 21.00 до 5.00.
Ранее сообщалось, что крупнейший город Новой Зеландии Окленд закрывают на трехдневный карантин с 15 января после того, как там обнаружили три случая коронавируса неизвестного происхождения.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий