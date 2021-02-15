У переболевших коронавирусом может сохраняться такой симптом, как спутанность сознания, которая получила название «мозговой туман». Выявить основную причину этого состояния помогло новое исследование ученых.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на Science Аlert.

Ученые из Мемориального онкологического центра имини Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке провели скрининг спинномозговой жидкости 18 онкобольных, которые испытывали неврологическую дисфункцию после заражения вирусом SARS-CoV-2.

Причиной симптомов их «мозгового тумана» может быть продолжающаяся вирусная инфекция. Однако микробиологический анализ жидкости, взятой при спинномозговой пункции, не выявил никаких признаков вируса, что позволяет предположить, что пациенты излечились от COVID-19.

Как оказалось, в некоторых случаях коронавируса чрезмерное производство цитокинов приводит к так называемому цитокиновому шторму, который может вызвать острое воспаление и даже привести к смерти. Поток этих воспалительных химических веществ в иммунной системе просачивается в мозг, вызывая симптомы энцефалопатии.

Ученые отмечают, в смягчении «мозгового тумана» у пациентов могут быть полезны противовоспалительные препараты.

Ранее сообщалось, что китайские власти целенаправленно распространяли версию о том, что COVID-19 создали американские военные.