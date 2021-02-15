В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.

Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, сообщает РБК-Украина.

— Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра — 83-летних, — отметил он.

По словам Эдуарду Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.