В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.
Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, сообщает РБК-Украина.
— Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра — 83-летних, — отметил он.
По словам Эдуарду Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.
Напомним, в американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной болезни после введения двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Медицинское руководство штата уверяет, что это не означает неэффективность препарата.
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В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.
Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, сообщает РБК-Украина.
— Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра — 83-летних, — отметил он.
По словам Эдуарду Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.
Напомним, в американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной болезни после введения двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Медицинское руководство штата уверяет, что это не означает неэффективность препарата.