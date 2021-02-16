Количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Твиттере.

— Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во всем мире сейчас уменьшается уже пятую неделю подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных случаев с октября, — говорится в сообщении.

В другом сообщении ВОЗ отметила, что количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти вдвое с начала января этого года.

— На сегодняшний день количество еженедельных новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти вдвое — с более 5 миллионов случаев в течение недели по состоянию на 4 января до 2,6 миллиона случаев в течение недели, которая началась 8 февраля - всего в течение пяти недель, — говорится в сообщении.

Напомним, власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.