Власти Южноафриканской республики (ЮАР) хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса. Разработка принадлежит компании AstraZeneca.

Об этом сообщает газета Economic Times.

Согласно сообщению, ЮАР мотивируют это решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тыс. доз вакцины в ближайшие недели.

Ранее глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Швеции — Евлеборге и Сёдерманланде — временно остановили вакцинацию против COVID-19 медицинских работников препаратом AstraZeneca. У более 100 человек появились побочные эффекты.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.