В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:

Волынская область — на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

Ивано-Франковская область — на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка).

Ровенская область — на а/д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корец.

«Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева», — сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.