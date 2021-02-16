В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:
«Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева», — сообщили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.
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В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:
«Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева», — сообщили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.