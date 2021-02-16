Президент Владимир Зеленский указал факторы, которые могли послужить причиной подрыва защитников Украине на мине 14 февраля.

Об этом он написал в своем Facebook.

Владимир Зеленский рассказал о трех версиях гибели, которые рассматриваются следователями: теракт незаконных военных формирований дистанционным подрывом мины, нарушение правил безопасности с боеприпасами и взрывными устройствами, халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

— Уже есть детали гибели наших военных - Александра, Вячеслава и Дмитрия. Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла, - рассказал о деталях трагедии Владимир Зеленский.

Дополнительно президент приказал руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами, до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах, продолжить разминирование еще.

Ранее НикВести сообщали, в ходе инспектирования украинских позиций на Донбассе Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Руслану Хомчаку выяснить обстоятельства гибели трех украинских военных.