Утром 16 февраля Space X доставила на орбиту партию спутников Starlink, но приземление прошло не по плану, ступень упала в океан.

Трансляцию в записи можно отыскать на Youtube-канале SpaceX.

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз минимальным обслуживанием и до 100 раз, если на ней заменить проблемные составляющие. SpaceX уже многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков: в общей сложности 25 ступеней использовались по несколько раз, а одна ступень летала в космос восемь раз.

Во время запуска 16 февраля с миссией Starlink 19 v1.0 использовалась первая ступень с номенклатурным номером B1059, которая уже пять раз успешно слетала в космос и вернулась (ранее она использовалась в миссиях CRS-19, CRS-20, Starlink-8, SAOCOM-1B, NROL-108). Однако шестой запуск стал для нее последним — сесть на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане ей не удалось, ступень промазала и погрузилась в воду. SpaceX проведет расследование, чтобы досконально изучить ситуацию и выявить точную причину неудачи.

На успех миссии это никак не повлияло — вторая ступень вывела 60 спутников Starlink на орбиту, а половинку полностью нового носового обтекателя, которую тоже планируется использовать повторно, удалось вернуть. С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 1133 штук. Из них более 1000 штук — эксплуатационные модели версии 1.0.

Напомним, миллиардер и изобретатель Илон Маск поделился своими планами на создание нового электромобиля Tesla Roadster и уникального микроавтобуса на «случай апокалипсиса».