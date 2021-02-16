Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью «Укринформу».

По его словам, вакцина Pfizer требует сложной инфраструктуры из-за транспортировки и хранения при чрезвычайно низкой температуре −80 градусов.

— В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий, — сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль также добавил, что мощности компаний в будущем могут развивать.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что уже на этой неделе в Украине будет сделана первая прививка от коронавируса, и первую дозу вакцины получат медицинские работники.