В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. В связи с этим госпитализированные буквально лежат в коридорах и столовых.

Об этом на совещании заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, пишет РБК-Украина.

По ее словам, в этой больнице задействованы все койки. Накануне в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. При этом на сегодня 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах.

— На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые... все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей, — добавила она.

Напомним, в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.