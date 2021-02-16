Дом в Шепердс-Буш на западе Лондона шириной 1,8 метров и общей площадью 96 квадратных метров выставили на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Фишка нестандартной постройки — ее «аномальная худоба».

Об этом пишет «Вокруг света».

По словам агента по недвижимости Дэвида Майерса, занимающегося продажей объекта, изначально в здании был магазин шляп. Затем его переоборудовал на свой вкус модный фотограф Юрген Теллер.

В жилище есть две спальни и ванная комната в стиле ар-деко. В цокольном этаже имеется кухня с современной техникой и столовая. Двойные стеклянные двери ведут во внутренний дворик с садом. В доме можно также обнаружить гостиную, кабинет, гардеробную, душевую и террасу.

Здание необычное, очаровательное, оно отлично подходит творческим людям, заметил Дэвид Майерс. И добавил: это — настоящий дизайнерский дом.

Дизайн интерьера выполнен в стиле роскошной яхты. На яхте ведь тоже все продумано так, чтобы небольшие пространства использовать наиболее эффективно.

Узкий дом в Лондоне для кого-то может казаться странностью. Хотя тонкие дома давно стали привычными в тех странах, где земля облагается налогом в зависимости от ширины. Среди них — Вьетнам, Нидерланды и, конечно, Япония.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 15,7 миллиона долларов продали редкий «безупречный» бриллиант весом в 102 карата.