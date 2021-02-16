В системе электронных торгов арестованным имуществом госпредприятия «СЕТАМ», которое принадлежит Министерству юстиции, появился необычный лот — женские трусы.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стартовая цена женских трусов — 19 гривен 41 копейка. Белье было изъято у должника из Кривого Рога. Пока что в аукционе участия никто не принимает.
«Нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма «BAMBOOPIDRE», размер ХL», — говорится в описании лота.
Ранее сообщалось, что госпредприятие Министерства юстиции «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) бесплатно передаст николаевским десантникам самолет АН-2, ранее конфискованный по решению суда из-за контрабанды сигарет.
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В системе электронных торгов арестованным имуществом госпредприятия «СЕТАМ», которое принадлежит Министерству юстиции, появился необычный лот — женские трусы.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стартовая цена женских трусов — 19 гривен 41 копейка. Белье было изъято у должника из Кривого Рога. Пока что в аукционе участия никто не принимает.
«Нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма «BAMBOOPIDRE», размер ХL», — говорится в описании лота.
Ранее сообщалось, что госпредприятие Министерства юстиции «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) бесплатно передаст николаевским десантникам самолет АН-2, ранее конфискованный по решению суда из-за контрабанды сигарет.