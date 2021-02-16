В системе электронных торгов арестованным имуществом госпредприятия «СЕТАМ», которое принадлежит Министерству юстиции, появился необычный лот — женские трусы.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стартовая цена женских трусов — 19 гривен 41 копейка. Белье было изъято у должника из Кривого Рога. Пока что в аукционе участия никто не принимает.

«Нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма «BAMBOOPIDRE», размер ХL», — говорится в описании лота.

Ранее сообщалось, что госпредприятие Министерства юстиции «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) бесплатно передаст николаевским десантникам самолет АН-2, ранее конфискованный по решению суда из-за контрабанды сигарет.