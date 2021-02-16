В Министерстве здравоохранения и в Офисе президента надеются, что первую прививку против COVID-19 в Украине сделают до конца недели. Ранее обещали, что вакцина будет уже 15 февраля.
О начале вакцинации рассказал на брифинге 16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что задержка связана с «технологическими проблемами логистического характера».
— Думаю, что они будут решены за несколько дней. После брифинга у меня очередные переговоры с производителем по поводу этих технических вопросов доставки вакцины в Украину, — отметил министр.
Говорит, что уже на этой неделе планируют сделать первую прививку от коронавирусной болезни.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк нам в комментарии также подтвердил, что начало поставок вакцины ожидают в ближайшие дни.
— Именно на третью неделю февраля планировали старт этого процесса, — убеждают в Офисе Президента.
Напомним, вНиколаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19, которую планируют вскоре начать в Украине.
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В Министерстве здравоохранения и в Офисе президента надеются, что первую прививку против COVID-19 в Украине сделают до конца недели. Ранее обещали, что вакцина будет уже 15 февраля.
О начале вакцинации рассказал на брифинге 16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что задержка связана с «технологическими проблемами логистического характера».
— Думаю, что они будут решены за несколько дней. После брифинга у меня очередные переговоры с производителем по поводу этих технических вопросов доставки вакцины в Украину, — отметил министр.
Говорит, что уже на этой неделе планируют сделать первую прививку от коронавирусной болезни.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк нам в комментарии также подтвердил, что начало поставок вакцины ожидают в ближайшие дни.
— Именно на третью неделю февраля планировали старт этого процесса, — убеждают в Офисе Президента.
Напомним, вНиколаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19, которую планируют вскоре начать в Украине.