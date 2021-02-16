В провинции Альберт, что в Канаде, состоялся самый долгий хоккейный матч в истории. Он длился 252 часа и завершился со счетом 2649 : 2528.

Об этом сообщил телеканал CBC, передает hromadske.

Матч организовали спортсмены-любители в качестве благотворительной акции. Им удалось собрать 1,8 миллиона долларов, которые пойдут на исследование рака.

С 4 февраля 40 спортсменов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по очереди играли в хоккей на открытом воздухе при рекордно низких температурах. Телеканал указывает, что у спортсменов разбивались шайбы, ломались лезвия коньков, а вратарская защита трескалась от сильного холода, однако никто из игроков серьезно не пострадал.

Две команды с названиями Team Hope и Team Cure преодолели отметку в 252 часов непрерывной игры около 6 утра 15 февраля. Этим они побили свой предыдущий мировой рекорд, установленный в предыдущие годы. Окончательный счет игры — 2649 : 2528 в пользу Team Hope.

Кейт Галлахер, одна из организаторов мероприятия, сказала, что изначально планировали собрать 1,5 миллиона долларов, но люди пожертвовали 1,8 млн.

Ранее сообщалось, что весенние каникулы в государственных школах канадской провинции Онтарио начнутся на месяц позже в связи с эпидемией коронавируса.