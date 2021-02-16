В ходе исследования почти половина опрошенных, получивших положительный результат на коронавирус, рассказали о симптомах депрессии.

Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи из Бангладеш, США и Университета Раскина (ARU) в Великобритании провели перекрестное обследование более 1000 бангладешских пациентов в возрасте от 18 до 81 года с коронавирусом.

В ходе исследования ученые опросили респондентов. Анкета включала вопросы по нескольким разделам: социально-демографическая информация и образ жизни респондентов, состояние здоровья, основные заболевания, в том числе COVID-19, методы лечения, в частности самолечение и госпитализация, психологическое состояние и симптомы депрессии, оценка страха перед повторным инфицированием.

Пятая часть опрошенных сообщили о наличии стойких симптомов COVID-19, наиболее распространенными из которых были лихорадка и усталость, а наиболее стойкими — диарея и усталость. Около четверти пациентов пытались самостоятельно лечить их с помощью лекарств, выданных без рецепта, а не обращаться в медицинские службы. Самолечение чаще встречалось среди женщин, чем среди мужчин (29,6% против 20,2% соответственно).

Также результаты опроса показали, что у 48% респондентов наблюдались умеренные и тяжелые симптомы депрессии, цитирует статью Naked Science.

Чаще всего они встречались у женщин и респондентов, состоящих в браке. На развитие депрессии сильно влияли низкий доход, нарушения сна, отсутствие физической активности, гипертония, астма и другие респираторные проблемы. А также страх повторного заражения и стойкие симптомы коронавируса.

Как сообщалось, количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.