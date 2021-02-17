Правительство Норвегии с 18 февраля отменяет дополнительные карантинные ограничения, введенные для столичного региона.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения не являются необходимыми.
В дальнейшем местные власти будут решать, продолжать ли ограничения. Таким образом именно от них будет зависеть, откроются ли снова магазины в торговых центрах и будут ли подавать в ресторанах алкоголь.
В январе в Осло и его окрестностях была зафиксирована вспышка «британского» штамма коронавируса, что стало причиной введения строгих карантинных мер, в частности закрытия всех второстепенных торговых заведений — впервые с начала пандемии.
Ранее сообщалось, что количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.
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Правительство Норвегии с 18 февраля отменяет дополнительные карантинные ограничения, введенные для столичного региона.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения не являются необходимыми.
В дальнейшем местные власти будут решать, продолжать ли ограничения. Таким образом именно от них будет зависеть, откроются ли снова магазины в торговых центрах и будут ли подавать в ресторанах алкоголь.
В январе в Осло и его окрестностях была зафиксирована вспышка «британского» штамма коронавируса, что стало причиной введения строгих карантинных мер, в частности закрытия всех второстепенных торговых заведений — впервые с начала пандемии.
Ранее сообщалось, что количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.