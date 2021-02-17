Правительство Норвегии с 18 февраля отменяет дополнительные карантинные ограничения, введенные для столичного региона.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения не являются необходимыми.

В дальнейшем местные власти будут решать, продолжать ли ограничения. Таким образом именно от них будет зависеть, откроются ли снова магазины в торговых центрах и будут ли подавать в ресторанах алкоголь.

В январе в Осло и его окрестностях была зафиксирована вспышка «британского» штамма коронавируса, что стало причиной введения строгих карантинных мер, в частности закрытия всех второстепенных торговых заведений — впервые с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.