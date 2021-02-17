У людей, переболевших COVID-19, иммунитет против коронавируса сохраняется в течение, по меньшей мере, девяти месяцев после выздоровления.

К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и клиники Дандерюда, сообщается на сайте института.

Как отмечается, 96% переболевших до сих пор имеют антитела, а у двух третей есть память Т-клеток, специфичная для SARS-CoV-2 (клеточный иммунитет).

По информации врачей, этот иммунитет в значительной степени защищает от повторного заражения коронавирусом.

Исследование начали весной 2020-го – у 2149 сотрудников больницы Дандерюда взяли образцы. У 370-ти были выявлены антитела к SARS-CoV-2, а спустя девять месяцев антитела сохранились у 96% из них.

В исследовании проводили скрининг на SARS-CoV-2 – 340 участников с антителами тестировались один раз в неделю в течение 10-недельного периода. Вирус был обнаружен менее чем у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

Исследование продолжается, следующий отбор проб состоится в мае, когда ожидается, что большая часть участников будет вакцинирована.

Ранее сообщалось, что количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, на прошлой неделе было зарегистрировано наименьшее количество еженедельных новых случаев заболевания, начиная с октября.