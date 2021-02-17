Николаевцы, проживающие вблизи портовой промзоны, договорились с компанией «Bunge» о проведении независимой экологической экспертизы, которая покажет объективные данные о качестве воздуха.

Встречу жителей улицы Железнодорожной с руководством компании «Bunge» организовал почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына, - сообщают НикВести.

Представители инициативной местных жителей жаловались на пыль от перевалки, а также неприятный запах, доносящийся к их домам вследствие переработки семечки.

Отвечая на жалобы людей, Василий Капацына предложил нанять независимую компанию, которая могла бы провести мониторинг качества воздуха в порту и на прилегающих к нему территориях.

Василий Капацына, почетный президент Николаевского морского торгового порта

— Если у людей есть замечания, я к этому отношусь с пониманием. Я предлагаю провести длительный мониторинг окружающей территории. Это даст нам четкие данные, и тогда мы сможем о чем-то говорить. Жители жалуются, они говорят, что чувствуют пыль. Для того, чтобы реально разобраться в этих вопросах, чтобы дать правильную оценку этому. Я буду способствовать тому, чтобы провести независимый экологический аудит, мониторинг. Вот тогда, это будет предметный разговор. Это даже подстегнет такое социально-ответственное предприятие как «Bunge» к решению подобных вопросов. Вы поймите, запахи есть на любом предприятии. Другое дело, что нам нужно определить, как это может влиять на здоровье людей, особенно детей. Но нужно говорить об этом предметно, установить допустимые граничные нормы качества воздуха и окружающей среды, — заявил Василий Капацына.

Антон Белоусов, компания Bunge

Представитель «Bunge» Антон Белоусов признал, что вследствие деятельности их предприятия, в зависимости от силы и направления ветра, жители могут переодически слышать запахи. Он настаивает, что эти запахи экологически безвредны.

— Экологически завод абсолютно чист. Запахи, которые вы можете слышать, — это абсолютно безвредные запахи. Вы их можете слышать периодически, — заявил Антон Белоусов.

Василий Капацына считает, что свести жалобы жителей на дискомфорт к миниму поможет независимый мониторинг качества воздуха. Он обратился к представителю актива припортовой жилой зоны с предложением определить компанию, которая проведет этот аудит, а он его оплатит.

— Нам нужно, чтобы вот это слово «периодически» в процессе эксплуатации завода было исключено. Потому что есть дети, есть люди с аллергией, и так далее. Нужно все продумать. Вот для того, чтобы понимать, что происходит. Я знаю, что это экологически чистый завод. Но раз люди говорят, что они испытывают дискомфорт, это нужно решить. Мы проводим экологический мониторинг, сядем с документами и будем разбираться. Когда мы говорим о мониторинге, я подразумеваю, что он должен проводиться несколько недель, месяц, круглосуточно! — отметил Василий Капацына.

Также жители Железнодорожной и Космонавтов жаловались на выбросы пыли при перевалке сырья в порту. Директор компании «Bunge» Антон Белоусов сообщил, что к новому сезону сбора урожая, который начнется в июне 2021 года, на предприятии планируют установить немецкую систему пылеподавления, которая решит проблему.

— В этом году мы будем устанавливать систему пылеподавления. Мы постараемся сделать это к июню — успеть до нового сезона. Мы раньше мая не начнем ее установку, так как производство работает и сезон еще не будет закончен, будет происходить перевалка. В мае-июне мы начнем реализацию и за два месяца все будет реализовано, — сказал Антон Белоусов.

В рамках проекта по строительству складского комплекса «Bunge» вышли с предложением благоустроить территорию между жилой зоной и железнодорожными путями, ликвидировав находящуюся сейчас там свалку мусора.

Территория предприятия «Bunge» в Николаевском морском порту

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Компания «Bunge» инвестировала $180 млн в строительство производственно-перевалочного комплекса в Николаеве, который включает завод по производству растительного масла, терминал по перевалке масла и расширенные мощности зернового терминала.



«Bunge» занимается закупкой, продажей, хранением масличных и зерновых культур, переработкой масличных, производством сахара и этанола из сахарного тростника, переработкой пшеницы, кукурузы и риса для изготовления ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продуктов питания; продает удобрения в Южной Америке.



Основными активами «Bunge» в Украине является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсолнечное масло под торговыми марками «Олейна», «Розумниця», и дочернее предприятие с иностранной инвестицией Сантрейд (Киев) с элеваторами в ряде регионов Украины. Кроме трейдинга зерном и маслом, компания также осуществляет торговлю средствами защиты растений, семенным материалом.

Напомним, в июле 2020 года компания «Bunge» анонсировала запуск системы фильтрации, которая уменьшит количество выбросов пыли при перевалке сырья в порту. На ее модернизацию компания потратила несколько миллионов гривен.