Депутаты - члены планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета возмутились состоянием памятников в Николаеве и потребовали от чиновников отчета об их состоянии и потребности в ремонте.

Этот вопрос обсуждался вчера, 16 февраля, во время заседания комиссии, - передает корреспондент НикВести.

Первым проблему озвучил депутат от «Пропозиции» Андрей Янтарь. Он привел в пример памятники Святому Николаю, который находится в Каштановом сквере на улице Соборной и Героям Небесной сотни в сквере Европы на улице Садовой, заявив, что они находятся в «жалком» состоянии.

— Кто отвечает за состояние памятников в городе Николаеве, вчера-позавчера я обошел несколько памятников и был неприятно удивлен, что памятник святого Николая – визитка Николаева находится в жалком состоянии. И никто за ним не присматривает, плитка потрескана, швы разошлись. С памятником Небесной Сотни такая же история, плитка поднимается в некоторых местах. Поэтому, если на сегодня нужно 100-200 гривен, чтобы закрыть силиконом швы, то завтра-послезавтра вам понадобится капитальный ремонт, - рассказал о проблеме Андрей Янтарь.

О состоянии памятников отчитался начальник Управления культуры Юлий Любаров, отметивший, что упомянутое архитектурное сооружение не находится на балансе управления. При этом, чиновник не смог сказать, кто ответственен за его состояние, но допустил, что это может быть администрация Центрального района, которую возглавляет депутат от «Пропозиции» Александр Береза.

— Скульптура святого Николая не является памятником. Ответственность за ее состояние несет балансодержатель, это администрация района или кто-то другой. Если касаться скульптуры святого Николая, то мы не единожды присылали предложения по тем вопросам, которые там нужно решать. Там действительно есть некоторые проблемы с плиткой. Эти проблемы известны, и балансодержатель знает о них, - заявил Юрий Любаров.

После этого депутат Сергей Кантор предложил, чтобы управление культуры провело инвентаризацию проблемных памятных сооружений в городе.

— Я хочу отметить, что по таким объектам, которые могут называться малая архитектурная форма, памятник или не памятник, они распределяются по таким направлениям. Например, святой Николай был проектом политическим, и он финансировался не из городского бюджета. С того времени он не находится на балансе – нигде. Так же, как и памятник столетию футбола городу Николаева, мальчик с бычками на причале. Нужно поручить управлению культуры провести инвентаризацию в том понимании, что все это культура. Нужно когда-то начинать эту работу, - заявил Сергей Кантор.

На ремарку Сергея Кантора отреагировал депутат от «Пропозиции» и директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, заявив, что кто-то должен взять ответственность за памятники и начать в срок ремонтные работы там, где это необходимо.

— По памятникам города такая ситуация, не только памятник Небесной Сотни. Памятник Леонтовичу — это тоже малая архитектурная форма, памятник репрессированому человеку числится за балансе зоопарка. Около зоопарка стоит скульптура Маугли и Леонтович. И когда отрезали Маугли ногу — сказали, что ваши проблемы. Хочешь ремонтируй – хочешь не ремонтируй. Но они должны быть на учете в городе. Кто-то должен отвечать за памятники, — отметил Владимир Топчий.

Юрий Любаров отметил, что провести такую инвентаризацию на сегодняшний день может лишь управление коммунального имущества, поскольку не все памятники в городе находятся на контроле управления культуры.

— Есть закон, по которому за состояние памятников отвечает балансодержатель, если эти памятники передадут на баланс Управления культуры, тогда Управление культуры будет за них отвечать. Пока это вопросы к управлению коммунальной собственности, если вы задаете вопрос нам, то мы им, - сказал Юрий Любаров.

Депутаты проголосовали за получение содержательной информации про актуальное состояние архитетурных памятников в Николаеве от фактических балансодержателей.

Ранее НикВести сообщали, что в селе Довга Пристань Первомайского района 23-летний мужчина разрушал памятники на местном кладбище, чтобы извлечь из них металлическую основу, которую потом продавал.