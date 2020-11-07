В селе Довга Пристань Первомайского района 23-летний мужчина разрушал памятники на местном кладбище, чтобы извлечь из них металлическую основу, которую потом продавал.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.

Сообщается, что в конце октября в участковому офицеру полиции обратились жители села, которые сообщили, что на местном кладбище неизвестные вандалы осквернили могилы их умерших родственников.

Участковый нашел преступника-вандала. Им оказался 23-летний односельчанин заявителей, который раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Как оказалось, мужчина приходил на кладбище, где с помощью лома разрушал памятники. Он вытягивал из-под них металлическую основу, потом продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды.

При процессуальном руководстве местной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в серии эпизодов надругательства над могилами, совершенных повторно из корыстных мотивов (часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины). Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание до 7 лет заключения.

Напомним, под Николаевом фура снесла памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войне.