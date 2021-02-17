Во Франции специалисты ищут вековые дубы, чтобы восстановить сгоревший шпиль собора Парижской Богоматери в первозданном виде.

Об этом пишет «Вокруг света».

В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что шпиль будет реконструирован с исторической точностью, в готическом стиле. И это значит, что теперь нужно найти 1500 дубов, возраст которых составляет от 150 до 200 лет. Деревья должны быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

— В данном случае речь идет о древнем наследии лесничеств — не 20-летние дубы, а более старые деревья, в том числе высаженные еще в лесничествах, созданных для нужд флота, — отмечает Доминика де Вильбон, руководитель Национального офиса лесничества.

Эксперты лесной отрасли говорят, что во Франции в государственных и частных лесничествах таких деревьев достаточно. Некоторые частные владельцы лесных насаждений уже предложили пожертвовать деревья из своих лесов.

— Для нас будет честью, если некоторые из наших деревьев используют для восстановления собора. Ведь наши леса — это достояние страны, — отмечает Жан-Поль Мевель, владелец 250 гектаров леса в Бретани.

Ожидается, что работы по восстановлению собора начнутся не раньше начала 2022 года. Эксперты говорят, что для восстановления Нотр-Дам потребуется 2 000 квадратных метров древесины. На крыше собора было столько деревянных балок, что ее называли la forеt (лес). Опора кровли состояла из 25 треугольных конструкций высотой в 10 метров и 14 метров в основании, установленных над каменными сводами нефа.

Первый шпиль собора был построен в XIII веке, но из-за больших повреждений был снесен в конце XVIII века. Шпиль, который погиб при пожаре 2019 года, был добавлен в 1859 году архитектором Эженом Виолеттом Ле Дюком.

Некоторое время обсуждалось, что после пожара шпиль могут восстановить в современном стиле. Но эти идеи поддержки не нашли.

Напомним, в канун Рождества хор собора Парижской Богоматери дал первый концерт после пожара в соборе в апреле 2019 года.