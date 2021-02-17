Во вторник, 17 февраля, в Корабельном районе Николаева состоялось открытие молодежного центра, созданного коллективом «INSPIRE».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Новый центр расположен по адресу проспект Корабелов, 3/4, во дворце культуры «Молодежный».

Руководитель коллектива «INSPIRE» Александр Виноградов рассказал, что новый центр позволит предоставить детям возможность развиваться в разных творческих направлениях.

— Это новое, современное, стильное место для развития наших детей и молодежи. Зал помещения многофункциональный, поэтому здесь будут проходить занятия по воркауту, трикингу, боевым искусствам, будут разнообразные танцевальные направления для девушек и парней, для детей от 5 лет и более взрослых. Также тут будет находиться студия звукозаписи, в данный момент она в разработке. Само помещение готово, но в перспективе еще много работы по аппаратуре, шумоизоляции и так далее. Можно заниматься абсолютно всем, от развития и обучения до создания каких-то творческих продуктов в абсолютно любой сфере, будь то театральная, музыкальная, танцевальная или спортивная, - сказал Александр Виноградов.

Александр Виноградов также рассказал, что до начала строительных работ помещение, в котором сейчас располагается центр, находилось не в самом лучшем виде, но благодаря помощи участников коллектива «INSPIRE» строительные работы завершили в течение трех месяцев.

— Здесь было помещение, полностью покрытое плесенью, здесь прорвало канализацию год-полтора назад. Когда мы пришли сюда впервые, тут был свой микроклимат, дышать было невозможно, мы ходили в масках. Наверное, 80% сделанной работы и всего того, что вы видите вокруг — это их (участников коллектива, - прим.) заслуга. Я хочу сказать, что если бы мы не прикладывали свои руки, то, наверное, этот проект бы реализовывался минимум год. А так, с момента подключения коммуникаций и электричества на реализацию ушло всего три месяца, - добавил руководитель коллектива.

Кроме того, Александр Виноградов поблагодарил мэра Николаева Александра Сенкевича, а также ресторан California Republic за оказанную финансовую поддержку их проекта.

— Данный проект показал, что в Николаеве люди могут объединяться ради каких-то целей. Ребята из Califonia Republic помогли нам немного финансово, Александр Сенкевич нам тоже очень помог, здесь сейчас так светло и ярко благодаря ему и его помощникам, - отметил руководитель.

В свою очередь, директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова рассказала, что на сегодняшний день идут работы над открытием еще двух филиалов молодежного центра — на улице Строителей в Ингульском районе и в микрорайоне Намыв.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что такие места являются «магнитом» для молодежи, а также заявил, что проект является примером того, как идея становится явью.

— Мы с вами находимся на открытии объекта, который является примером того, что кто-то что-то себе загадал, сгенерировал идею и пришел к ее реализации. Такие места — магниты для нашей молодежи. Можно много говорить о том, что надо заниматься спортом, культурой, а можно это делать, как делает команда «Молодежного» вместе с командой «INSPIRE», - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская высказала мнение, что ДК «Молодежный» нужно реконструировать частями, так как проект слишком дорогой.