Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает, что ДК «Молодежный» нужно реконструировать частями.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

По мнению Татьяны Домбровской, проект реконструкции «Молодежного» невозможно реализовать в ближайшее время.

— Проект мне нравится. Он красивый, он классный, с фанатами, но он дико дорогой. Мне кажется, что этот проект очень сложно реализовать в ближайшее время, но этим тоже надо заниматься, возможно, частями. Его сложно реализовать, потому что там нужна очень большая сумма денег, а реализовать то можно все. Я всегда говорю, что если захотеть — можно в космос полететь. Но этим тоже нужно заниматься, денег там нужно много, возможности сегодня ограничены, а реализовать все можно. Проект мне очень нравится. Ну, классно. Представляете, у нас будет такая красота в городе. Я поддерживаю. Надо достраивать. Частями только. Конечно же, в течение года это не получится сделать, но частями разбить, сделать финансовый план и из года в год, постепенно что-то делать, менять, достраивать и у нас получится классный дом культуры, - сказала Татьяна Домбровская.

Ранее глава облгосадминистрации Виталий Ким планирует привлечь деньги из госбюджета на реконструкцию ДК «Молодежный» в Николаеве и завершить ее до конца 2023 года.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» необходимо заканчивать, а государство должно выделить софинансирование на эти работы.

Напомним, профильная комиссия Николаевского горсовета сообщила о намерении переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ. Депутаты считают трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова заявила, что позиция депутата Анны Норд демонстрирует ее неосведомленность в данном вопросе, поскольку предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах вытянет очередную сумму из городского бюджета, а проект реконструкции придется переделывать.

Напомним также, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.