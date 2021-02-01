Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» необходимо заканчивать, а государство должно выделить софинансирование на эти работы.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Городской голова добавил, что в бюджете Николаева нет средств для того, чтобы закончить капитальную реконструкцию дворцы.

— Его нужно делать. Количество денег, которые нужны, больше 300 миллионов гривен, — заоблачное. Конечно, что город Николаев не сможет выделить ни за один, ни за два, ни даже за пять лет такую сумму. Учитывая, что бюджет развития в два раза больше этой суммы, мы не можем половину отдать на ДК «Молодежный», поскольку у нас еще есть трубы, тепло, дороги, жилой фонд, — сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич заявил, что государственная власть не обращает внимание на развитие Николаева в то время, как в других городах Украины на основе софинансирования из госбюджета строят большие объекты.

По мнению мэра, вопрос реконструкции нужно выносить на государственный уровень, а проект должен быть профинансирован, в том числе, и из госбюджета. Александр Сенкевич отметил, что на него должны обратить внимание и народные депутаты, и Кабинет Министров.

Также городской голова ответил на критику тех, кто называет проект слишком большим и красивым для Николаева.

— Для меня было смешно и удивительно слышать, когда на архитектурно-строительном совете говорят, что это слишком красивый проект для нашего города, он не будет вписываться в те плохие дома, которые стоят рядом. Что? Так давайте построим четырехэтажную деревянную «халабуду», как туалет, и скажем, что это дом культуры. От чего мы идем? От коня или саней? Мне кажется, что надо делать такой амбициозный проект, — подытожил мэр.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким тоже считает, что реконструкцию дворца культуры «Молодежный» нужно завершить. По его мнению, средства на это стоит просить у государства.

Ранее профильная комиссия Николаевского горсовета сообщила о намерении переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ. Депутаты считают трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова заявила, что позиция депутата Анны Норд демонстрирует ее неосведомленность в данном вопросе, поскольку предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах вытянет очередную сумму из городского бюджета, а проект реконструкции придется переделывать.

Напомним также, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.