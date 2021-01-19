Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что реконструкцию дворца культуры «Молодежный» нужно завершить. По его мнению, средства на это стоит просить у государства.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Я бы все строил, только дайте денег. Я бы этот вопрос поднимал на уровень государства. Если государство профинансирует стройку ДК «Молодежный» — прекрасно. Хороший проект, красивый, неподъемный на данный момент для бюджета даже города, я молчу про областной бюджет развития. Я бы его достраивал, нельзя его консервировать. Но денег нет. И вы держитесь. Надо ехать в Киев, просить денег для того, чтобы закончить этот проект, — сказал Виталий Ким.

Напомним, что на прошлой неделе профильная комиссия Николаевского горсовета сообщила о намерении переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ. Депутаты считают трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова заявила, что позиция депутата Анны Норд демонстрирует ее неосведомленность в данном вопросе, поскольку предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах вытянет очередную сумму из городского бюджета, а проект реконструкции придется переделывать.

Напомним также, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.