Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что государственная власть не обращает внимание на развитие Николаева в то время, как в других городах Украины на основе софинансирования из госбюджета строят большие объекты.

Об этом мэр Николаева рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

В частности, Александр Сенкевич привел в пример Варваровский мост, который является частью трассы международного значения, указав, что на сегодняшний день он нуждается в ремонте.

— Вообще город Николаев и Николаевская область, в целом, обделены вниманием государственной власти. Если мы видим, что в других областях и городах строятся по софинансированию из государственного бюджета большие спортивные, культурные, инфраструктурные объекты, то мы до сих пор ждем пока на отремонтируют Варваровский мост, который является частью трассы международного значения и, фактически, является единственной возможностью перебраться в южном регионе с одной стороны реки на другую. Ждем пока нам построят этот японский мост, который неизвестно когда будет построен. Ждем пока нам отремонтируют дороги — международные трассы, которые проходят через город, но не находятся на балансе города. Конечно же, это касается ремонта объектов, которые не находятся в собственности общины города, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что на сегодняшний день идет процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность, который начался год назад. На сегодняшний день в «Укравтодоре» говорят, что мост до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов. Кроме этого, в ведомстве добавили, добавили, что вопрос выделения денег на ремонт Варваровского моста рассмотрят только после его передачи в госсобственность.

Что касается строительства «японского» моста, то в интервью НикВести заместитель руководителя Службы автодорог в Николаевской области рассказал, что проект строительства моста будет готов к 2022 году, однако о сроках реализации данного проекта пока неизвестно. В то же время, нардеп Александр Гайду сообщал, что строительство начнется в 2022 году и продлится порядка 8 лет.

Кроме этого ремонт дорог государственного значения, проходящих через Николаев, запланирован на текущий год. В частности, в Службе автодорог рассказали, что планируют отремонтировать все дороги государственного значения в городе, а после строительства «японского» моста и объездной передать их на баланс города.