Об этом пишет The Seattle Times.

Так, сначала Голдман пришлось приложить очень много усилий, чтобы записаться на вакцинацию против коронавируса: «Я звонила, чтобы записаться на вакцинацию, всюду, куда можно: каждое утро, каждый день, — и мониторила онлайн-запись по ночам».

Когда женщине это удалось, она договорилась о вакцинации на 9:10 утра. Однако еще за день до этого Голдман заметила, что надвигается буря и падает снег. Она решила сделать пробную вылазку, и, пройдя часть пути, поняла, что справится.

Когда настал день вакцинации, на улице уже было около 30 сантиметров снега. Однако Голдман, несмотря на непогоду, решила отправиться в клинику, выйдя из дома более чем за час до приема у врача. Как потом женщина рассказала The Seattle Times, это путешествие было нелегким: дорога замерзла и покрылась большим количеством снега.

В конце концов поход Голдман закончился успешно: она преодолела 5 километров до больницы, и еще столько же — обратно.

— Я знала, насколько далеко это было, я знала, сколько времени это займет для меня. Если бы она (дорога, — прим.) была короче, я была бы счастливее. Но я сделала это, — резюмировала женщина.

Напомним, в Министерстве здравоохранения и в Офисе президента надеются, что первую прививку против COVID-19 в Украине сделают до конца недели. Ранее обещали, что вакцина будет уже 15 февраля.