По состоянию на утро 18 фвраля в Украине зафиксировано 6237 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2222 человека; умерли 163 человека и 5225 человек выздоровели.

За сутки сделали 64 688 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР — 28 941, методом ИФА — 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 20 691).

В Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавируса с начала пандемии; выздоровели 1 134 120 человек и умерли 24 852 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине показатель заболеваемости COVID-19 почти втрое превышает норму.