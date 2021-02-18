В течение 2020 года в Украине усыновили 2047 детей. Это на треть больше, чем в прошлые годы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, 1890 детей усыновили граждане Украины, 18 — граждане стран СНГ, 139 — граждане других государств.

В то же время в 2019 году в Украине усыновили 1419 детей и зафиксировали 36 случаев отмены усыновления. В 2018 году усыновили 1358 детей.

По состоянию на начало 2020 года в Украине было более 30 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. До начала карантина в Украине 92 тысячи детей учились примерно в 600 интернатных заведениях. Из них 37 тысяч ежедневно возвращались домой.

Это общеобразовательные и специальные школы-интернаты, центры социально-психологической реабилитации, музыкальные и спортивные школы-интернаты и т.п. Однако после начала пандемии COVID-19 часть из них вернули домой.

Напомним, Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.