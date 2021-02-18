В ночь на четверг 18 февраля в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в насилие.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Протесты вспыхнули через день после того, как Пабло Хасель был заключен в тюрьму за твиты, оскорбляющие полицию и испанскую монархию.

Тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что десятки человек были задержаны, в том числе не менее 14 в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Протестующие хлопали в ладоши и скандировали «Больше никакого полицейского насилия» и «Свободу Пабло Хаселю».

Но после того, как в спецназовцев полетели бутылки и камни, они применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Похожие сцены насилия наблюдались в Барселоне, где протестующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах.

По словам полиции, они бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.

Сообщалось о насильственных протестах в Лериде — городе, где родился 32-летний рэпер, и где он был арестован, а также в городах Жирона и Таррагона.

Напомним, Хасель, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. В прошлую пятницу он пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

Рэперу грозит девять месяцев тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в твитах и текстах песен.

Дело Хаселя, который известен своими радикальными левыми взглядами, возродило дебаты о свободе слова в Испании.