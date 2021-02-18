Низкие температуры уже убили тысячи цыплят и десятки коров в штате Техас, владельцы ранчо работают сверхурочно, доставляя воду и сено для скота.

Об этом передает Reuters.

В Техасе, где содержится более 13 миллионов голов крупного рогатого скота, скотоводы заявили, что проводят долгие часы, разбивая лед в резервуарах с водой и на замерзших прудах, чтобы животным было что попить. Ледяной климат превратил дизельное топливо в бесполезный гель для тракторов. Фермеры вынуждены перейти на машины с бензиновыми двигателями.

Одна из землевладельцев в Техасе, Кайлин Исбелл сказала, что у нее уже погибли телята и ягнята, они особенно уязвимы для холода. Фермер добавила, что она занесла новорожденных овец в спальню своего дома, чтобы им было тепло. По ее словам, от холода также погибнет овес, который Исбелл сажает для выпаса молодняка.

— Мы просто продолжаем идти. Это все, что ты можешь сделать, — сказала Кайлин Исбелл.

Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер сообщил агентству Reuters, что цыплята замерзают насмерть, потому что не хватает природного газа для обогрева инкубаториев. Он добавил, что молочные предприятия ежедневно сбрасывают в канализацию молока на 8 миллионов долларов, потому что молочные заводы не работают. По словам Миллера, зерновые комбинаты по всему штату также не могут производить корма для животных без электроэнергии.

— У нас есть проблема с благополучием животных, — сказал он.

В Уайтсборо, штат Техас, владелец ранчо в пятом поколении Остин Майлз сказал, что он наполняет красный бак на 300 галлонов водой из шланга в доме своих родителей два-три раза в день и отправляет его на водопой скоту. По его словам, пруд, из которого они обычно пили воду, замерз.

— Это экстремально для нас. Наша инфраструктура была просто не совсем приспособлена для этих продолжительных холодных периодов, — сказал Остин Майлз.

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