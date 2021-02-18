Филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс позитивно отозвался о деятельности создателя Tesla миллиардера Илона Маска.

Об этом он рассказал в подкасте New York Times Sway.

Журналистка Кара Свишер поинтересовалась, почему Билл Гейтс не инвестирует в космическую отрасль, как Илон Маск и Джефф Безос.

— Одна из интересных вещей заключается в том, что некоторые люди вашего уровня благосостояние пытаются покинуть планету. Мне любопытно, вы никогда не задумывались, что решение для человечества это полет в космос, - спросила Кара Свишер.

Благотворитель отметил, что очень уважает вклад Илона Маска в борьбу с изменением климата и считает неправильным преуменьшать ценность его деятельности.

— Что ж, важно сказать, что то, что Илон сделал с Tesla, является одним из величайших вкладов в изменение климата, которые когда-либо были сделаны. И знаете, недооценивать Илона - плохая идея, - подчеркнул Билл Гейтс.

Чуть позже миллиардер добавил, что не считает ракеты универсальным решением для человечества, но допускает, что может ошибаться.

Ранее НикВести сообщали, что космическая компания Илона Маска SpaceX на прошлой неделе через продажу акций привлекла $850 миллионов. По оценкам аналитиков оценочная стоимость компании выросла до $74 млрд что на 60% больше чем годом ранее. В августе 2020 года инвесторы оценивали компанию в $46 млрд (привлекла $1,9 млрд инвестиций).