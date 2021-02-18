Военнослужащие Николаева просят городские власти участвовать совместно с международными партнерами в программе строительства жилья для них.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля, в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В ходе заседания к присутствующим членам комиссии обратился представитель инициативной группы 28 военных частей Николаевского военного гарнизона. Он рассказал депутатам о проблеме отсутствия жилья для военных и рассказал о проекте строительства жилого массива «Артиллерист», который поможет частично ее решить.

— Город Николаев — город боевой славы. Наши побратимы сейчас находятся в зоне боевых действий. Вместе со мной пришли представители 28 воинских частей. Инициативная группа выступила с предложением помочь местной власти построить жилой массив «Артиллерист». Это жилье для военнослужащих, участников боевых действий. Мы гуманные и смотрим на то, что нужно уважать других побратимов, других граждан общины Николаева, которые воевали в Великую Отечественную войну, в Афганистане, в других республиках, поэтому среди членов нашей группы также входят другие представители. На сегодняшний день более 20 тысяч военнослужащих Николаевского гарнизона стоят в очереди на получение жилья. 1375 военнослужащих демобилизованы и стоят на очереди в областном военном комиссариате. 56 погибли, 11 получили ранения. Нам помогают представители ООН, Кабинета Министров, о нашей деятельности знает Офис Президента, посольство США, Великобритании, ЕС, Турции, которые согласились нам помочь. На сегодняшний день наши побратимы находятся в зоне боевых действий и гибнут. Это очень сложно. Государство в связи с эпидемией коронавируса, агрессией России, не может решить вопрос строительства жилья для военных. В очереди на получение жилья с 1980 года стоит более 48 тысяч военнослужащих по Украине. Сегодня большая проблема в том, что многие из них демобилизованы. Согласно статистике, за последний год произошло около 40 суицидов среди военнослужащих из-за проблем в жизни. Одна из которых — это проблема отсутствия жилье, — рассказал военный.

Представитель инициативной группы попросил депутатов рассмотреть возможность участия городских властей в реализации проекта строительства подобного жилого массива. По его словам, международные партнеры готовы профинансировать проект на 70%, но для этого нужно участие городских властей, которые возьмут на себя оставшиеся 30% затрат и решат земельный вопрос.

Присутствующий на заседании главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что на сегодняшний день управление архитектуры и земельных ресурсво рассматривает вариант размещения данного жилого массива на «перегоне» в Корабельном Районе.

— У нас есть документация. Есть земельный участок на перегоне, это участок 6 кварталов ориентировочная площадь каждого - по 1 га. На сегодня эти участки не отведены. Мы рассмотрели предложение военных, рассмотрели вариант строительства домов. Там можно построить двухэтажные дома, я прикинул планирование. Двухэтажная блокированная застройка на 40 квартир, всего 240 квартир. Это получаются у нас таунхаусы, — заявил Андрей Цымбал.

Чиновник отметил, что пока реализация данного проекта остается невозможной, так как депутаты не приняли соответствующую городскую программу.

— Проблема в том, что Николаев в участках города предоставил почти 900 участков участникам боевых действий, но на сегодня они не реализуются. У людей просто нет денег на строительство. Нам нужно понимать, что будет финансирование, и военнослужащие в итоге получат свое имущество. То есть, квартиры либо блокированные дома. В этом и есть вопрос, — отметил Андрей Цымбал.

В свою очередь члены комиссии попросили чиновника подготовить всю необходимую документацию по данному вопросу, оформить соответствующий проект решения и передать их на рассмотрение комиссии.

Напомним, 1 июля 2020 года Кабинет Министров выделил 305 миллионов гривен на приобретение жилья для украинских военных и их семей.