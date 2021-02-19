Резкое снижение температуры в ряде американских штатов является результатом глобального потепления.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, пишет Корреспондент.

— В среднем температура растет, она растет слишком быстро. <...> Все это (аномальная погода, — прим.) по большей части является результатом изменения климата, — отметил Антониу Гутерриш.

При этом генсек объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку «все резкие колебания, даже если они в некоторых случаях в сторону снижения температуры, являются результатом глобального нарушения равновесия, вызванного изменением климата».

По этой причине, подчеркнул Антониу Гутерриш, и возникают ураганы, аномальные жара и холода.

Напомним, в США из-за аномальных морозов, которые сопровождаются ветрами и снегопадами, умер 21 человек — в штатах Теннесси, Техас, Кентукки и Луизиана.