Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Первые участницы уже сделали прививки.
Об этом сообщается на сайте BioNTech.
Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.
Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.
Ранее сообщалось, что в Японии на помойку отправятся огромные объемы антикоронавирусной вакцины производства компании Pfizer. А все потому, что Япония приобрела немало вакцины, но почти не закупила специальных шприцов для нее. А длительное хранение вакцины невозможно в силу определенных причин.
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Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Первые участницы уже сделали прививки.
Об этом сообщается на сайте BioNTech.
Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.
Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.
Ранее сообщалось, что в Японии на помойку отправятся огромные объемы антикоронавирусной вакцины производства компании Pfizer. А все потому, что Япония приобрела немало вакцины, но почти не закупила специальных шприцов для нее. А длительное хранение вакцины невозможно в силу определенных причин.