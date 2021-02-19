В прибрежном Техасе (США) волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложняется тем, что значительная часть города остается без электричества.
Об этом рассказала исполнительный директор некоммерческой организации Sea Turtle, Inc. Вен Найт, пишет NPR.
По ее словам, волонтеры нашли примерно 4,5 тысячи морских черепах. Добровольцы убирают их на лодках и машинах.
Во время сильного холода черепах практически парализует. Они не могут есть, плавать и держать голову над водой. Если не согреть животное в таком состоянии, она погибнет.
— Любовь и поддержка людей, которые просто хотят помочь тем, кто не может спасти сам себя, чрезвычайные, — сказала Вен Найт.
В размещении черепах организации помогло местное правительство, а также компания SpaceX, у которой поблизости есть стартовая площадка. Представители компании предоставили большой электрогенератор.
По словам Найт, SpaceX уже не первый раз помогает организации. Она добавила, что и сами сотрудники компании спасли примерно 850 черепах.
Наибольшее количество черепах сейчас находится в конференц-центре Саут-Падре-Айленд. Найт сказала, что из-за того, что температура остается низкой, скорее всего, черепах станет больше, и понадобится еще одно помещение. По ее оценкам, первую партию животных, готовых вернуться в воду, смогут выпустить не ранее 20 февраля.
По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, которые живут в Техасе, считаются находящимися под угрозой исчезновения.
Напомним, техасские фермеры изо всех сил пытаются спасти жизни скота после наступления непредвиденных морозов.
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В прибрежном Техасе (США) волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложняется тем, что значительная часть города остается без электричества.
Об этом рассказала исполнительный директор некоммерческой организации Sea Turtle, Inc. Вен Найт, пишет NPR.
По ее словам, волонтеры нашли примерно 4,5 тысячи морских черепах. Добровольцы убирают их на лодках и машинах.
Во время сильного холода черепах практически парализует. Они не могут есть, плавать и держать голову над водой. Если не согреть животное в таком состоянии, она погибнет.
— Любовь и поддержка людей, которые просто хотят помочь тем, кто не может спасти сам себя, чрезвычайные, — сказала Вен Найт.
В размещении черепах организации помогло местное правительство, а также компания SpaceX, у которой поблизости есть стартовая площадка. Представители компании предоставили большой электрогенератор.
По словам Найт, SpaceX уже не первый раз помогает организации. Она добавила, что и сами сотрудники компании спасли примерно 850 черепах.
Наибольшее количество черепах сейчас находится в конференц-центре Саут-Падре-Айленд. Найт сказала, что из-за того, что температура остается низкой, скорее всего, черепах станет больше, и понадобится еще одно помещение. По ее оценкам, первую партию животных, готовых вернуться в воду, смогут выпустить не ранее 20 февраля.
По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, которые живут в Техасе, считаются находящимися под угрозой исчезновения.
Напомним, техасские фермеры изо всех сил пытаются спасти жизни скота после наступления непредвиденных морозов.