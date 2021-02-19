Об этом рассказала исполнительный директор некоммерческой организации Sea Turtle, Inc. Вен Найт, пишет NPR.

По ее словам, волонтеры нашли примерно 4,5 тысячи морских черепах. Добровольцы убирают их на лодках и машинах.

Во время сильного холода черепах практически парализует. Они не могут есть, плавать и держать голову над водой. Если не согреть животное в таком состоянии, она погибнет.

— Любовь и поддержка людей, которые просто хотят помочь тем, кто не может спасти сам себя, чрезвычайные, — сказала Вен Найт.

В размещении черепах организации помогло местное правительство, а также компания SpaceX, у которой поблизости есть стартовая площадка. Представители компании предоставили большой электрогенератор.

По словам Найт, SpaceX уже не первый раз помогает организации. Она добавила, что и сами сотрудники компании спасли примерно 850 черепах.

Наибольшее количество черепах сейчас находится в конференц-центре Саут-Падре-Айленд. Найт сказала, что из-за того, что температура остается низкой, скорее всего, черепах станет больше, и понадобится еще одно помещение. По ее оценкам, первую партию животных, готовых вернуться в воду, смогут выпустить не ранее 20 февраля.

По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, которые живут в Техасе, считаются находящимися под угрозой исчезновения.

Напомним, техасские фермеры изо всех сил пытаются спасти жизни скота после наступления непредвиденных морозов.