Об этом заявили астрофизики Ричард Готт (Принстонский университет в Нью-Джерси), Дэвид Голдберг и Роберт Вандербей (Дрексельський университет в Филадельфии), пишет ScienceAlert.

Новая карта — круглая и двусторонняя. Вариант карты от американских исследователей ориентирован на Северное и Южное полушария, а экватор Земли проходит по краю.

— Наша карта на самом деле больше похожа на земной шар, чем другие плоские карты. Чтобы увидеть весь земной шар (на глобусе, — прим.), вам нужно покрутить его, а чтобы увидеть всю нашу новую карту, вам просто нужно перевернуть ее, — отметил Ричард Готт.

Благодаря спутниковым технологиям, бортовым лазерам и обработкам больших массивов информации ученые хорошо подготовлены к картографированию. Но они все еще борются с тем, как превратить планеты в плоскую карту. Потому что как бы они не хотели, чтобы карты помогали визуализировать то, что есть, они также чрезвычайно искажают мир.

Математически невозможно представить поверхность шара как плоскую карту без определенной формы искажений, поэтому производителям карт приходится прибегать к разным математическим приемам, чтобы правильно отображать одни земные черты, жертвуя другим.

Напомним, Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. Ожидается, что уже 19 февраля в 3:07 по киевскому времени марсоход передаст на Землю первые данные и фото.