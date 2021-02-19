Кабинет Министров Украины планирует в 2021 году потратить на ремонт дорог в Николаевской области 875,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог, утвержденный Кабмином на заседании 17 февраля.

Всего в 2021 году в Украине правительство планирует выделить 31,3 миллиарда гривен на строительство и ремонт дорог, из которых 875 миллионов 978 тысяч 400 гривен — в Николаевской области.

Из них планируют направить:

на реконструкцию дорог — 64,1 миллиона гривен;

на капитальный ремонт — 390,6 миллиона;

на текущий средний ремонт — 419,2 миллиона.

Отметим, что в текущий средний ремонт включили также обустройство систем мониторинга за состоянием дорог и условиями движения — почти на 33 миллиона гривен.

Что касается реконструкции, в перечень вошли две дороги — Н-24 «Благовещенское — Николаев» на участке км 183+200 — км 185+800 и Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг» на участке км 77+417 — км 77+917.

По планам правительства, в 2021 году на Николаевщине планируется ввести в эксплуатацию 88,2 километра дорог и 28,8 погонных метра мостов.

Ранее сообщалось, что на ремонт трассы Николаев — Очаков — «Черноморка» направят больше 1 миллиарда гривен.

Напомним, что из выделенных в 2020 году 506,6 миллиона гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллиона.